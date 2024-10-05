Литвинов бурно праздновал разгром, Максименко хватался за ногу. Фото победы «Спартака»

5 октября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал разгромную победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о работе под давлением.

«В большом клубе, когда ты работаешь, после ничьей и поражений появляется большое давление. Но я спокоен. Принимаю ничью, которая была в Махачкале, но ничья с «Динамо» во многом повлияла. Был небольшой спад. Из такой ситуации надо выходить. Я люблю работать с давлением ежедневно. Пытаюсь снимать его с футболистов, но они тоже должны это понимать», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.