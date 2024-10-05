Николсон: я не главная часть «Спартака», для меня самое важное — работать на команду
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после победы в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0) признался, что не является главным игроком в клубе.
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+1'
«Я не центр «Спартака» и не главная часть команды. Для меня самое важное — работать на команду. Будет лучше, если забью меньше голов, но помогу команде», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.
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