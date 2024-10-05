Николсон: я не главная часть «Спартака», для меня самое важное — работать на команду

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после победы в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0) признался, что не является главным игроком в клубе.

«Я не центр «Спартака» и не главная часть команды. Для меня самое важное — работать на команду. Будет лучше, если забью меньше голов, но помогу команде», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.