Нападающий «Спартака» Николсон: я становлюсь лучше день ото дня

Форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В минувшей игре Шамар оформил дубль.

«Для меня была сложная игра с «Ростовом», но самое важное, что мы получили три очка. Я становлюсь лучше день ото дня, потому что много работаю над фитнесом, над формой. Не сказал бы, что сейчас достиг 100-процентной формы, но я над этим работаю. Согласен с оценкой Станковича, что готов на 60-65%. Но, как я говорил, день за днём чувствую себя хорошо физически и ментально. Это здорово», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.