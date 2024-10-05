Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Николсон: я становлюсь лучше день ото дня

Нападающий «Спартака» Николсон: я становлюсь лучше день ото дня
Комментарии

Форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В минувшей игре Шамар оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Для меня была сложная игра с «Ростовом», но самое важное, что мы получили три очка. Я становлюсь лучше день ото дня, потому что много работаю над фитнесом, над формой. Не сказал бы, что сейчас достиг 100-процентной формы, но я над этим работаю. Согласен с оценкой Станковича, что готов на 60-65%. Но, как я говорил, день за днём чувствую себя хорошо физически и ментально. Это здорово», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
«Спартак» устроил удивительный разгром «Ростову» Карпина
«Спартак» устроил удивительный разгром «Ростову» Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android