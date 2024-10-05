Шамар Николсон назвал Угальде своим главным конкурентом в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что форвард Манфред Угальде — его главный конкурент в команде.

«Мой главный конкурент — Угальде. У нас нет никаких проблем с ним, мы каждый день с ним общаемся на поле и вне его. Мы были знакомы, когда играли в своих сборных. Подталкиваем друг друга, чтобы становиться лучше», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 10 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.