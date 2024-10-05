Александр Мостовой: когда Одоевский отдавал мяч в середину, у меня двинулся камень

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой, ранее госпитализированный из-за операции по удалению камней в почках, прокомментировал первый гол красно-белых в ворота «Ростова» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ. Мяч был забит после ошибки голкипера Даниила Одоевского.

«Песьяков ушёл из «Ростова», но его дело живёт. Когда Одоевский отдавал мяч в середину, у меня двинулся камень. Ошибаться можно, но повторять ошибки… Хороший человек учится на ошибках, а тут снова продолжается. Вратари «Ростова» постоянно повторяют одни и те же ошибки. Это безобразие. До грубейшей ошибки вратаря «Ростов» выглядел лучше «Спартака». Но после этого понимал, что «Спартак» выиграет, однако не думал, что с таким счётом. Этот гол взбудоражил «Спартак» и опустошил «Ростов», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.