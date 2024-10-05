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Александр Мостовой: когда Одоевский отдавал мяч в середину, у меня двинулся камень

Александр Мостовой: когда Одоевский отдавал мяч в середину, у меня двинулся камень
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой, ранее госпитализированный из-за операции по удалению камней в почках, прокомментировал первый гол красно-белых в ворота «Ростова» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ. Мяч был забит после ошибки голкипера Даниила Одоевского.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Песьяков ушёл из «Ростова», но его дело живёт. Когда Одоевский отдавал мяч в середину, у меня двинулся камень. Ошибаться можно, но повторять ошибки… Хороший человек учится на ошибках, а тут снова продолжается. Вратари «Ростова» постоянно повторяют одни и те же ошибки. Это безобразие. До грубейшей ошибки вратаря «Ростов» выглядел лучше «Спартака». Но после этого понимал, что «Спартак» выиграет, однако не думал, что с таким счётом. Этот гол взбудоражил «Спартак» и опустошил «Ростов», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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