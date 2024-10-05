Результаты матчей АПЛ 5 октября

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Сегодня, 5 октября, прошли матчи 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагается ознакомиться с результатами встреч, указанных в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 5 октября:

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 0:1;

«Арсенал» — «Саутгемптон» — 3:1;

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон» — 5:3;

«Вест Хэм» — «Ипсвич Таун» — 4:1;

«Лестер» — «Борнмут» — 1:0;

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 3:2;

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков. Второе место с 17 очками занимает «Манчестер Сити». На третьей строчке находится лондонский «Арсенал», у которого также 17 очков.