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Радимов раскритиковал «Спартак» после разгромной победы над «Ростовом»

Радимов раскритиковал «Спартак» после разгромной победы над «Ростовом»
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что ему не понравилось, как московский «Спартак» стал играть на результат после трёх забитых мячей в матче 11‑го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Спартак» на этой неделе забил три мяча «Динамо», но это был Кубок. А последние три матча в чемпионате — ничья в Дагестане, ничья с московским «Динамо» и поражение от «Локомотива». В этом матче нужно было перебороть себя. Чтобы остаться до зимы в гонке за чемпионство, надо набирать очки. «Спартак» провёл матч с «Ростовом» собранно.

Единственное, что мне не нравится в «Спартаке» — ведёшь 3:0 после первого тайма, так играй, доигрывай, добивай соперника. Нет, пошла игра на результат. Это хорошо против «Ростова», а против «Динамо», которое доигрывало вдесятером, «Спартак» не доехал. Титов, Аленичев и Тихонов добили бы соперника. Я уж не говорю про поколение Федора Черенкова, — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

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