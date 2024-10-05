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Результаты матчей Первой лиги 5 октября

Результаты матчей Первой лиги 5 октября
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Сегодня, 5 октября, прошли матчи 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагается ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 5 октября:

«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 3:3;
«Урал» — «Торпедо» Москва — 1:1;
«Тюмень» — «КАМАЗ» — 1:1;
«Родина» — «Арсенал» Тула — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 тульский «Арсенал», набравший 25 очков после 13 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 23 очка. Третье место с 22 очками занимает «Урал». Замыкает четвёрку лидеров новороссийский «Черноморец», у которого 20 очков.

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