Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Ташуев объяснил поражение от «Рубина» в матче 11-го тура РПЛ

Тренер «Ахмата» Ташуев объяснил поражение от «Рубина» в матче 11-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении от казанского «Рубина» со счётом 0:2 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Рожков – 45'     2:0 Даку – 90+1'    

— «Рубин» воспользовался нашими явными ошибками в обороне. Нам не хватало давления в атаке из-за отсутствия двух профильных атакующих футболистов, что помешало нам сегодня взять очки.

— Во втором тайме ваша команда стала бодрее в атаке. Что вы подкорректировали в перерыве?
— Правильно расположили инсайдов – они сваливались в одну зону, было кучно. В каждом матче мы делаем ротацию ищем, кто лучше, кто готов, плюс имеются травмы. Сегодня не хватало лидеров атаки: у нас выбыли Кардосо, Бериша, Богосавац. Мы пробуем сочетания, ставим в атаку инсайдов – Самородова и Талала, который еще не готов, но играл первым нападающим. Всё же во втором тайме мы наладили владение мячом по обоим блокам, но штрафную площадь не завоевали из-за отсутствия давления от атакующих футболистов. Отсутствие последнего паса – явная проблема, – приводит слова Ташуева пресс-служба грозненского клуба в соцсетях.

Материалы по теме
«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android