Тренер «Ахмата» Ташуев объяснил поражение от «Рубина» в матче 11-го тура РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении от казанского «Рубина» со счётом 0:2 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

— «Рубин» воспользовался нашими явными ошибками в обороне. Нам не хватало давления в атаке из-за отсутствия двух профильных атакующих футболистов, что помешало нам сегодня взять очки.

— Во втором тайме ваша команда стала бодрее в атаке. Что вы подкорректировали в перерыве?

— Правильно расположили инсайдов – они сваливались в одну зону, было кучно. В каждом матче мы делаем ротацию ищем, кто лучше, кто готов, плюс имеются травмы. Сегодня не хватало лидеров атаки: у нас выбыли Кардосо, Бериша, Богосавац. Мы пробуем сочетания, ставим в атаку инсайдов – Самородова и Талала, который еще не готов, но играл первым нападающим. Всё же во втором тайме мы наладили владение мячом по обоим блокам, но штрафную площадь не завоевали из-за отсутствия давления от атакующих футболистов. Отсутствие последнего паса – явная проблема, – приводит слова Ташуева пресс-служба грозненского клуба в соцсетях.