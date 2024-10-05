Видеообзор уверенной победы «Рубина» над «Ахматом» в матче 11-го тура РПЛ

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Рубин» принимал «Ахмат» на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Рубина».

На 45-й минуте забил защитник «Рубина» Илья Рожков с передачи Дмитрия Кабутова. На 90+1-й минуте отличился форвард «Рубина» Мирлинд Даку. На 90+8-й минуте защитник гостей Дарко Тодорович не реализовал пенальти.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 11 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.