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«Давно таких парадоксов не видел». Радимов высказался об увольнении Илича из «Пари НН»

«Давно таких парадоксов не видел». Радимов высказался об увольнении Илича из «Пари НН»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал новость об отставке сербского специалиста Саши Илича c поста главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об увольнении тренера руководство нижегородского клуба объявило сегодня, 5 октября, после ничьей в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 64'     2:2 Турбо – 90+4'    

«Парадоксальная ситуация. С момента его назначения, за два или за три тура до конца чемпионата, его поставили, они проиграли 2:6, 0:6, попали в переходные матчи, где чудом от Тулы отскочили. И качество игры, которое он стал менять, стандартные положения — это говорило о том, он не понимает, куда он попал. И по его глазам было видно: «Отпустите меня, я уйду сейчас и не буду вам мешать».

В итоге это не сделали, дали ему провести предсезонку, начали сезон опять с таких же поражений в одну калитку. И в тот момент, когда он начинает исправлять результаты — в Воронеже ничья, победа в прошлом туре на выезде в Оренбурге с прямым конкурентом, и здесь спасли матч. И его увольняют. Объективно — отставка напрашивалась. Но в тот момент, когда результаты пошли, убирается тренер. Я таких парадоксов давно не видел, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке.

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