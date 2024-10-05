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«Шли к этому три года». Тренер ЖФК «Локомотив» Фомина — о победе в Кубке России

«Шли к этому три года». Тренер ЖФК «Локомотив» Фомина — о победе в Кубке России
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Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала победу своей команды в финальном матче Кубка России с ЦСКА. Встреча завершилась уверенной победой красно-зелёных со счётом 2:0.

«Очень хорошая игра. Мы выиграли. Счёт, как мне кажется, по игре, девочки выполнили установку, выложились на максимум и добились необходимого результата. Мы понимали, что это один матч, который решает всё. Хочу поздравить команду и весь наш штаб с трофеем. Мы шли к этому три года, для нас это яркая и громкая победа», — приводит слова Фоминой пресс-служба РФС на официальном сайте.

ЖФК «Локомотив» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка России. Ранее железнодорожницы выигрывали этот трофей в 2020 и 2021 годах.

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