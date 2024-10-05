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Дзюба – об упущенной победе «Акрона»: ФНЛ и РПЛ – это разные вещи, надо просто это понять

Дзюба – об упущенной победе «Акрона»: ФНЛ и РПЛ – это разные вещи, надо просто это понять
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба объяснил упущенную победу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2).

– Это горячность?
– Не горячность. Я думаю, что это какая-то немножко… Не знаю, как сказать… Беспечность, может быть. На самом деле, мне кажется, немножко опыта не хватает. ФНЛ и РПЛ – это разные вещи. Надо просто это понять. Чем скорее все это поймут, тем это круче будет для всех. В ФНЛ «Акрон» всегда играл с позиции силы. С «Пари НН» мы тоже играем с позиции силы, стараемся, но в конце, хочешь не хочешь, мы прижимаемся. Тем более, когда Гоцук в атаку идёт, Зе Турбо вышел, то есть они начинают просто навал делать. Вот в эти моменты все мячи, которые вылетают бесхозные, мы должны их любой ценой или сохранять или просто выбивать, но никак не терять. Вот и всё. Всё гениальное просто, – приводит слова Дзюбы Metaratings.

Нижегородская команда в минувшей игре вырвала ничейный результат в компенсированное время благодаря голу Зе Турбо.

Напомним, в прошлом сезоне тольяттинцы выступали в Мелбет Первой лиге.

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