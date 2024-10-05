Дубль Митровича помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Ахли» в матче 6-го тура саудовской лиги

Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Марибора (Словения). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга. Затем ответные мячи «Аль-Хиляля» на 56-й и 78-й минуте (с пенальти) забил нападающий Александр Митрович.

После шести сыгранных матчей «Аль-Ахли» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав семь очков. «Аль-Хиляль» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 18 очков.