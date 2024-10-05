Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Митровича помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Ахли» в матче 6-го тура саудовской лиги

Дубль Митровича помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Ахли» в матче 6-го тура саудовской лиги
Комментарии

Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Марибора (Словения). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
1 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Вейга – 12'     1:1 Митрович – 56'     1:2 Митрович – 78'    

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга. Затем ответные мячи «Аль-Хиляля» на 56-й и 78-й минуте (с пенальти) забил нападающий Александр Митрович.

После шести сыгранных матчей «Аль-Ахли» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав семь очков. «Аль-Хиляль» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 18 очков.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android