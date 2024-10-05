Созин: удивляет упрямство Карпина так разыгрывать мяч — вот, получили три от «Спартака»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Действия игроков Ростова просто невозможно объяснить. Наверное, из всех слов подобрал бы «самоубийство». Огромное количество потерь в матче, потерь очков… Раньше Песьяков не понимал, что делать, теперь вот Одоевский. 0:3 от «Спартака» к перерыву — это последствия именно первого «привоза». Уверен, не будь его — игра сложилась бы иначе.

Больше всего меня тут удивляет какое-то странное упрямство Карпина заставлять вратарей так разыгрывать мяч. Да, будем пропускать, проигрывать, менять вратарей, но играть — только так. Ну вот — теперь из-за этого получили три от «Спартака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.