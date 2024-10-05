Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: удивляет упрямство Карпина так разыгрывать мяч — вот, получили три от «Спартака»

Созин: удивляет упрямство Карпина так разыгрывать мяч — вот, получили три от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Действия игроков Ростова просто невозможно объяснить. Наверное, из всех слов подобрал бы «самоубийство». Огромное количество потерь в матче, потерь очков… Раньше Песьяков не понимал, что делать, теперь вот Одоевский. 0:3 от «Спартака» к перерыву — это последствия именно первого «привоза». Уверен, не будь его — игра сложилась бы иначе.

Больше всего меня тут удивляет какое-то странное упрямство Карпина заставлять вратарей так разыгрывать мяч. Да, будем пропускать, проигрывать, менять вратарей, но играть — только так. Ну вот — теперь из-за этого получили три от «Спартака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«За такие «привозы» наказывают». Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android