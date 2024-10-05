Созин: из-за таких пенальти, как в игре «Зенита», смотреть РПЛ не хочется

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о пенальти «Оренбургу» в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0, забив единственный гол с 11-метровой отметки.

«Какой смысл судье был «дарить» пенальти «Зениту»? Я просмотрел эпизод с Малых со всех повторов, которые нам показали, — ну нет там нарушения правил. У нас что, любое падение в штрафной — это пенальти? «Зенит» и без пенальти выглядел уверенно, создавал моменты — не сомневаюсь, они бы дожали «Оренбург». Да, с приходом Соболева в команде что-то разладилось, цельной игру «Зенита» назвать сложно, но с «Оренбургом» моменты были — и мы знаем, что дожимать «Зенит» дома умеет. Но ставить пенальти за то, что кто-то просто дотронулся до спины… Это очень печальный момент. Уверен, «Зенит» всё равно станет чемпионом в год 100-летия, но смотреть за лигой хочется, когда в ней есть интрига. А вот из-за таких пенальти смотреть РПЛ не хочется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.