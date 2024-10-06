Созин: то, как уволили Илича — неспортивно, это не красит нашу лигу

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал новость об отставке сербского специалиста Саши Илича c поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«В «Пари НН» произошла какая-то странная история. Увольнение Илича получилось просто непрофессиональным. Как такое возможно, что это решение принимается прямо по ходу матча? Матча, в котором ваша команда с конкурентом вырывает ничью на последних минутах! Неужели нельзя было выждать паузу? Подождали бы понедельника, пригласили бы тренера, объяснили историю – и это выглядело бы спортивно. Сейчас то, как уволили Илича – неспортивно. Спортивные люди так не делают. Я не думаю, что, если «Крылья» в итоге уволят Игоря Осинькина, они сделают это так же, как в Нижнем Новгороде. Это не красит нашу лигу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Илич был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей текущего сезона чемпионата России нижегородская команда набрала 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.