Тренер ЖФК ЦСКА прокомментировал поражение в финале Кубка России

Главный тренер женского ЦСКА Максим Зиновьев прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча завершилась уверенной победой красно-зелёных со счётом 2:0.

«Хороший кубковый матч. Было много борьбы, много эмоций на поле. К сожалению, мы проиграли. Создали достаточное количество моментов, чтобы вернуться в игру. Не удалось сегодня реализовать то, что мы создали у ворот соперника. Два мяча предопределили ход матча, заставили нас вносить коррективы. После поражения всегда есть над чем подумать. Какие-то моменты надо было сделать по-другому. У меня нет серьёзных претензий к футболистам: все старались и играли на максимум. Наверное, это связано с нашим напряжённым графиком. Это финал, и не хочется искать оправданий и виноватых. Мы проиграли сегодня. Поздравляю «Локомотив», — приводит слова Зиновьева пресс-служба РФС на официальном сайте.