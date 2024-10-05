Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Бундеслиги 5 октября

Результаты матчей Бундеслиги 5 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 октября, в 6-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли пять матчей.

Результаты матчей чемпионата Германии, сыгранных 5 октября:

«Бохум» — «Вольфсбург» — 1:3;
«Унион» — «Боруссия» Дортмунд — 2:1;
«Вердер» — «Фрайбург» — 0:1;
«Байер» — «Хольштайн» — 2:2;
«Санкт-Паули» — «Майнц» — 0:3.

После пяти матчей немецкой Бундеслиги первое место с 13 очками занимает «Бавария». На второй строчке расположился «Айнтрахт», набравший 12 очков после пяти встреч. Замыкает тройку лидеров «Фрайбург», заработавший 12 очков в шести играх.

На текущий момент последнее, 18-е место в турнирной таблице занимает «Бохум», набравший одно очко после шести матчей. На 17-й строчке расположился «Хольштайн» с двумя очками.

Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Боруссия» Д уступила «Униону» в гостевом матче Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android