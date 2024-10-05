Результаты матчей Бундеслиги 5 октября

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Сегодня, 5 октября, в 6-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли пять матчей.

Результаты матчей чемпионата Германии, сыгранных 5 октября:

«Бохум» — «Вольфсбург» — 1:3;

«Унион» — «Боруссия» Дортмунд — 2:1;

«Вердер» — «Фрайбург» — 0:1;

«Байер» — «Хольштайн» — 2:2;

«Санкт-Паули» — «Майнц» — 0:3.

После пяти матчей немецкой Бундеслиги первое место с 13 очками занимает «Бавария». На второй строчке расположился «Айнтрахт», набравший 12 очков после пяти встреч. Замыкает тройку лидеров «Фрайбург», заработавший 12 очков в шести играх.

На текущий момент последнее, 18-е место в турнирной таблице занимает «Бохум», набравший одно очко после шести матчей. На 17-й строчке расположился «Хольштайн» с двумя очками.