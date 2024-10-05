Хет-трик Маркуса Тюрама принёс «Интеру» победу над «Торино» в матче 7-го тура Серии А
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Завершился матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Интер» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев поля.
Италия — Серия А . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Торино
Турин
1:0 Тюрам – 25' 2:0 Тюрам – 35' 2:1 Сапата – 36' 3:1 Тюрам – 60' 3:2 Влашич – 86'
Удаления: нет / Марипан – 20'
В составе хозяев главным героем встречи стал нападающий Маркус Тюрам, который записал на свой счёт три забитых мяча. Гости ответили точными ударами форварда Дувана Сапаты и полузащитника Николы Влашича (с пенальти).
Отметим, что туринцы с 20-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Гильермо Марипана.
«Интер» с 14 очками занимает второе место в таблице Серии А. «Торино» с 11 очками идёт шестым.
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