Хет-трик Маркуса Тюрама принёс «Интеру» победу над «Торино» в матче 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Интер» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев главным героем встречи стал нападающий Маркус Тюрам, который записал на свой счёт три забитых мяча. Гости ответили точными ударами форварда Дувана Сапаты и полузащитника Николы Влашича (с пенальти).

Отметим, что туринцы с 20-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Гильермо Марипана.

«Интер» с 14 очками занимает второе место в таблице Серии А. «Торино» с 11 очками идёт шестым.