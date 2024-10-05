«Перевёл мяч, чтобы потом в хайлайт не попасть». Медведев — об «ударе скорпиона» Дзюбы

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал «удар скорпиона» нападающего «Акрона» Артём Дзюбы в очном матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который закончился со счётом 2:2.

«Там на самом деле шло в ворота. Я хотел сначала пропустить этот мяч, потом посмотрел и на всякий случай перевёл его, чтобы потом в хайлайт не попасть», — приводит слова Медведева Metaratings.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.