Эдуард Мор: «Ростов» не заслужил крупного поражения от «Спартака»
Поделиться
Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что «Ростов» не заслужил крупное поражение от красно‑белых (0:3) в матче 11‑го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+1'
«Ростов» не заслужил крупного поражения от «Спартака». Если смотреть игру до гола, то матч был под контролем ростовчан, ничего не предвещало разгрома. Но «Ростов» не расклеился и до конца игры пытался атаковать», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
После 11 проведённых встреч «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2024
-
00:25
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:15
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 5 октября 2024
-
23:56
-
23:47
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:05