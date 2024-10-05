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Эдуард Мор: «Ростов» не заслужил крупного поражения от «Спартака»

Эдуард Мор: «Ростов» не заслужил крупного поражения от «Спартака»
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Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что «Ростов» не заслужил крупное поражение от красно‑белых (0:3) в матче 11‑го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Ростов» не заслужил крупного поражения от «Спартака». Если смотреть игру до гола, то матч был под контролем ростовчан, ничего не предвещало разгрома. Но «Ростов» не расклеился и до конца игры пытался атаковать», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

После 11 проведённых встреч «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.

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