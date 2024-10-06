«Реал» дома обыграл «Вильярреал» и сравнялся с «Барселоной» по количеству очков в Ла Лиге

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра проводилась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе мадридского клуба забили полузащитник Федерико Вальверде и нападающий Винисиус Жуниор.

«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Вильярреал» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 21 очко за восемь игр.