Голкипер «Пари НН» Медведев: поймём, кто будет главным тренером, перезагрузим голову

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев рассказал о планах игроков команды после матча 11-го тура РПЛ с «Акроном» (2:2). После этой игры был уволен главный тренер нижегородцев Саша Илич.

«Да, три выходных дали, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Я считаю, этого достаточно. В прошлый раз четыре было, по моему мнению, это слишком много. Трёх выходных достаточно, чтобы восстановиться. Поймём, кто будет главным тренером, перезагрузим голову и с новыми силами приступим к работе», — приводит слова Медведева Metaratings.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.