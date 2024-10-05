Голкипер «Пари НН» Медведев: поймём, кто будет главным тренером, перезагрузим голову

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев рассказал о планах игроков команды после матча 11-го тура РПЛ с «Акроном» (2:2). После этой игры был уволен главный тренер нижегородцев Саша Илич.
«Да, три выходных дали, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Я считаю, этого достаточно. В прошлый раз четыре было, по моему мнению, это слишком много. Трёх выходных достаточно, чтобы восстановиться. Поймём, кто будет главным тренером, перезагрузим голову и с новыми силами приступим к работе», — приводит слова Медведева Metaratings.
«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.
- 6 октября 2024
-
00:25
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:15
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 5 октября 2024
-
23:56
-
23:47
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:05