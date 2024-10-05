Мор: «Зениту» не хватало Глушенкова. С ним бы многие моменты воплотились в голы

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор сказал, что санкт-петербургскому «Зениту» не хватало форварда Максима Глушенкова в матче 11‑го тура Российской Премьер‑Лиги с «Оренбургом» (1:0).

«Зениту» не хватает Глушенкова. Он пригодился бы, когда было давление на ворота «Оренбурга». Если бы был Глушенков, то эти моменты воплотились бы в голы. Когда он поправится, «Зенит» станет ещё сильнее», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, Максим Глушенков восстанавливается после мышечной травмы, которую он получил 2 октября в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).