«Монако» обыграл «Ренн» в матче Лиги 1, Головин вышел на поле на 70-й минуте

Завершился матч 7-го тура Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. «Монако» одержал победу в матче со счётом 2:1.

На шестой минуте забил защитник «Монако» Тило Керер. На 11-й минуте счёт сравнял нападающий «Ренна» Людовик Блас. Ему ассистировал полузащитник Глен Камара. На 22-й минуте отличился нападающий «Монако» Фоларин Балогун. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 70-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с семью очками идёт 10-м.