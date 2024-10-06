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Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
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«Монако» обыграл «Ренн» в матче Лиги 1, Головин вышел на поле на 70-й минуте

«Монако» обыграл «Ренн» в матче Лиги 1, Головин вышел на поле на 70-й минуте
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Завершился матч 7-го тура Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. «Монако» одержал победу в матче со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Керер – 6'     1:1 Блас – 11'     1:2 Балогун – 22'    

На шестой минуте забил защитник «Монако» Тило Керер. На 11-й минуте счёт сравнял нападающий «Ренна» Людовик Блас. Ему ассистировал полузащитник Глен Камара. На 22-й минуте отличился нападающий «Монако» Фоларин Балогун. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 70-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с семью очками идёт 10-м.

Турнирная таблица Лиги 1
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