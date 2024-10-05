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Эдуард Мор: счёт 1:0 — скользкий, но в итоге, думаю, уверенная победа «Зенита»

Эдуард Мор: счёт 1:0 — скользкий, но в итоге, думаю, уверенная победа «Зенита»
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Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что санкт-петербургский «Зенит» уверенно победил «Оренбург» в матче 11‑го тура Российской Премьер‑Лиги (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Счёт 1:0 — скользкий, но в итоге, думаю, уверенная победа «Зенита». «Оренбург» приехал просто проиграть не с крупным счётом. Также, конечно, выделил бы Александра Ерохина, его выход на замену поспособствовал тому, что «Зенит» выиграл», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

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