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Экс-форвард «Ростова» Шомуродов договорился о продлении контракта с «Ромой» — Романо

Экс-форвард «Ростова» Шомуродов договорился о продлении контракта с «Ромой» — Романо
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29-летний нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов подпишет новый контракт с итальянской «Ромой», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Шомуродов перешёл в «Рому» в 2021 году из «Дженоа». Также футболист успел поиграть за «Ростов», «Специю» и «Кальяри».

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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