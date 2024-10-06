В субботу, 5 октября, в 7-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей чемпионата Франции 5 октября:

«Сент-Этьен» — «Осер» — 3:1;

«Лилль» — «Тулуза» — 2:1;

«Ренн» — «Монако» — 1:2.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Монако». Команда набрала 19 очков за семь матчей. На второй строчке располагается «Пари Сен-Жермен», заработавший 16 очков после шести игр. Замыкает тройку лидеров «Марсель», у которого 14 очков после семи встреч. В зоне вылета находятся «Тулуза» (5), «Монпелье» (4) и «Анже» (3).