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Результаты матчей чемпионата Франции 5 октября

Результаты матчей чемпионата Франции 5 октября
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В субботу, 5 октября, в 7-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей чемпионата Франции 5 октября:

«Сент-Этьен» — «Осер» — 3:1;
«Лилль» — «Тулуза» — 2:1;
«Ренн» — «Монако» — 1:2.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Монако». Команда набрала 19 очков за семь матчей. На второй строчке располагается «Пари Сен-Жермен», заработавший 16 очков после шести игр. Замыкает тройку лидеров «Марсель», у которого 14 очков после семи встреч. В зоне вылета находятся «Тулуза» (5), «Монпелье» (4) и «Анже» (3).

Турнирная таблица Лиги 1
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