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Тренер «Ливерпуля» Слот — о своём рекорде: надеюсь, меня будут помнить не только за это

Тренер «Ливерпуля» Слот — о своём рекорде: надеюсь, меня будут помнить не только за это
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что стал первым тренером в истории клуба, который выиграл первые 9 матчей из 10.

«Безусловно, это очень приятно. И на самом деле это ещё и очень необычно, если знать, сколько великих менеджеров было у «Ливерпуля». Но я также сказал на прошлой неделе, что, надеюсь, они не будут помнить меня через один, два, три, четыре, пять лет только за это. Мы надеемся, что сможем добиться большего, чем это. И это также говорит о том, как мне повезло, что я унаследовал очень хороший состав и очень хороший персонал, чтобы продолжать добиваться тех результатов, которые были у Юргена Клоппа», — приводит слова Слота пресс-служба клуба на официальном сайте.

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