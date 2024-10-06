Тренер «Ливерпуля» Слот — о своём рекорде: надеюсь, меня будут помнить не только за это

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что стал первым тренером в истории клуба, который выиграл первые 9 матчей из 10.

«Безусловно, это очень приятно. И на самом деле это ещё и очень необычно, если знать, сколько великих менеджеров было у «Ливерпуля». Но я также сказал на прошлой неделе, что, надеюсь, они не будут помнить меня через один, два, три, четыре, пять лет только за это. Мы надеемся, что сможем добиться большего, чем это. И это также говорит о том, как мне повезло, что я унаследовал очень хороший состав и очень хороший персонал, чтобы продолжать добиваться тех результатов, которые были у Юргена Клоппа», — приводит слова Слота пресс-служба клуба на официальном сайте.