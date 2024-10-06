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Защитник «Реала» Карвахаль в слезах покинул поле на носилках в матче с «Вильярреалом»

Защитник «Реала» Карвахаль в слезах покинул поле на носилках в матче с «Вильярреалом»
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом». Встреча состоялась в Мадриде 5 октября. Она закончилась со счётом 2:0 в пользу столичного клуба.

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

Карвахаль вышел в стартовом составе «Реала». В компенсированное к матчу время защитник после столкновения с Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Его в слезах унесли на носилках.

Фото: Кадр из трансляции матча

«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Вильярреал» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 21 очко за восемь игр.

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