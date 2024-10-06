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Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком» — источник

Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком» — источник
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Автобус футбольного клуба «Ростова» попал в ДТП после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3), который проходил в Москве. Об этом сообщает «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

По информации источника, при выезде из Москвы на МКАДе в автобус «Ростова» врезался другой автомобиль. Предварительно в результате ДТП никто не пострадал.

На данный момент московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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