Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком» — источник

Автобус футбольного клуба «Ростова» попал в ДТП после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3), который проходил в Москве. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, при выезде из Москвы на МКАДе в автобус «Ростова» врезался другой автомобиль. Предварительно в результате ДТП никто не пострадал.

На данный момент московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.