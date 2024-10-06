Вчера, 5 октября, прошли очередные матчи 9-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей испанской Ла Лиги 5 октября:

15:00 мск. «Эспаньол» — «Мальорка» — 2:1;

17:15 мск. «Хетафе» — «Осасуна» — 1:1;

19:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Сельта» — 0:1;

19:30 мск. «Вальядолид» — «Райо Вальекано» — 1:2;

22:00 мск. «Реал» — «Вильярреал» — 2:1;

На первом месте в Ла Лиге находится «Барселона», у которой 21 очко за восемь игр. «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Вильярреал» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке.