Шамар Николсон попросил главного тренера сборной Ямайки не вызывать его в октябре

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон не попал в состав своей национальной команды на октябрьский сбор. Главный тренер сборной Ямайки Стив Макларен заявил, что игрок решил пропустить матчи североамериканской Лиги Наций, поскольку хочет набрать форму в столичном клубе.

«Он работает над своей физической формой, нанял тренера по физподготовке. Клуб и тренер помогают ему улучшить физическую форму, дают игровое время. Он хочет быть на 100% самим собой — Шамар не чувствует, что был на нужном уровне во время последних сборов. Мы надеемся, что он обретёт хорошую форму, сыграет за свой клуб, начнёт забивать голы и вернётся к той версии Шамара, которую мы знаем», — приводит слова Макларена Jamaica Observer.

11 октября сборная Ямайки сыграет с Никарагуа, а 15-го числа встретится с Гондурасом.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.