Тренер «Ювентуса» Мотта отреагировал на сокращение срока дисквалификации Погба

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта отреагировал на сокращение срока дисквалификации французского полузащитника туринского клуба Поля Погба.

«Клуб сам решит, что делать с Погба. Поль был великим футболистом… но он не играет уже долгое время. Я сосредоточен только на настоящем», — приводит слова Мотты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник Поль Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, тот подал апелляцию.

4 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего игрока, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет.