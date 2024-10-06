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Тренер «Ювентуса» Мотта отреагировал на сокращение срока дисквалификации Погба

Тренер «Ювентуса» Мотта отреагировал на сокращение срока дисквалификации Погба
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта отреагировал на сокращение срока дисквалификации французского полузащитника туринского клуба Поля Погба.

«Клуб сам решит, что делать с Погба. Поль был великим футболистом… но он не играет уже долгое время. Я сосредоточен только на настоящем», — приводит слова Мотты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник Поль Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, тот подал апелляцию.

4 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего игрока, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет.

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