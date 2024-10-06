Артём Дзюба признался, что у него есть запрет для собственной супруги

Бывший нападающий сборной России по футболу, «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба, который ныне является игроком «Акрона», дал понять: он выступает против того, чтобы его жена Кристина заводила страницу в соцсетях.

— У тебя прекрасная красавица-жена, но, если я не ошибаюсь, её нет в соцсетях. Это твоя инициатива?

— Я могу сказать, что общая. Но, наверное, больше моя. Счастье и семья любят тишину.

— Но она же может вести какую-то социальную жизнь?

— Может. Но какая необходимость в этом…

По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру? — сказал Дзюба в шоу «Натальная карта».

Напомним, Артём Дзюба в минувшее трансферное окно стал футболистом «Акрона». Его действующий контракт с клубом из Тольятти рассчитан до лета следующего года.