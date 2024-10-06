Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак заявил о нерешённой проблеме «Зенита», которую он будет разбирать с игроками

Сергей Семак заявил о нерешённой проблеме «Зенита», которую он будет разбирать с игроками
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблеме команды в первых таймах матчей после победы в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Первый тайм не удался? Будем разбираться. Мы то же самое сказали и ребятам. Будем смотреть, почему и что нам мешает с первого тайма играть более активно. Проблема существует, будем думать, как её решать», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак объяснил малое игровое время Соболева в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android