Сергей Семак заявил о нерешённой проблеме «Зенита», которую он будет разбирать с игроками

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблеме команды в первых таймах матчей после победы в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

«Первый тайм не удался? Будем разбираться. Мы то же самое сказали и ребятам. Будем смотреть, почему и что нам мешает с первого тайма играть более активно. Проблема существует, будем думать, как её решать», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.