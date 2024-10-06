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«Интер Майами» обыграл «Торонто», Месси был заменён на 61-й минуте

«Интер Майами» обыграл «Торонто», Месси был заменён на 61-й минуте
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Завершился матч МЛС, в котором «Торонто» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

США — Major League Soccer . МЛС
05 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
0 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Кампана – 90+3'    

Победный гол в матче на 90+3-й минуте забил Леонардо Кампана с передачи Луиса Суареса. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, обыграв в прошлом матча «Коламбус Крю» со счетом 3:2.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн».

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