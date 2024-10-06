«Интер Майами» обыграл «Торонто», Месси был заменён на 61-й минуте

Завершился матч МЛС, в котором «Торонто» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 90+3-й минуте забил Леонардо Кампана с передачи Луиса Суареса. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, обыграв в прошлом матча «Коламбус Крю» со счетом 3:2.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире