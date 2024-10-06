Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти отреагировал на травму Дани Карвахаля, защитник «Реала» в слезах покидал поле во время игры с «Вильярреалом»

Карло Анчелотти отреагировал на травму Карвахаля, защитник «Реала» в слезах покидал поле
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полученной травме правого защитника своей команды Даниэля Карвахаля, которого унесли на носилках в компенсированное время игры 9-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«Дани Карвахаль получил серьёзную травму колена. Мы все очень опечалены», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

В нынешнем сезоне Карвахаль во всех турнирах за клуб сыграл в 11 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Фото
Защитник «Реала» Карвахаль в слезах покинул поле на носилках в матче с «Вильярреалом»

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android