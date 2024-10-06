Карло Анчелотти отреагировал на травму Карвахаля, защитник «Реала» в слезах покидал поле

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полученной травме правого защитника своей команды Даниэля Карвахаля, которого унесли на носилках в компенсированное время игры 9-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (2:0).

«Дани Карвахаль получил серьёзную травму колена. Мы все очень опечалены», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

В нынешнем сезоне Карвахаль во всех турнирах за клуб сыграл в 11 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

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