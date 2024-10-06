В «Ростове» выступили с заявлением о ДТП с участием клубного автобуса
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В «Ростове» выступили с заявлением по поводу ДТП с участием клубного автобуса, который возвращался после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3).
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+1'
«Действительно один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАДе по пути в Ростов‑на‑Дону. Никто не пострадал, всё в порядке. Уже продолжили путь, — приводит заявление пресс-службы «Ростова» «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что при выезде из Москвы на МКАДе в автобус «Ростова» врезался другой автомобиль.
На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков.
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