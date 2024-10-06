Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» выступили с заявлением о ДТП с участием клубного автобуса

В «Ростове» выступили с заявлением о ДТП с участием клубного автобуса
Комментарии

В «Ростове» выступили с заявлением по поводу ДТП с участием клубного автобуса, который возвращался после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Действительно один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАДе по пути в Ростов‑на‑Дону. Никто не пострадал, всё в порядке. Уже продолжили путь, — приводит заявление пресс-службы «Ростова» «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что при выезде из Москвы на МКАДе в автобус «Ростова» врезался другой автомобиль.
На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков.

Материалы по теме
«Спартак» устроил удивительный разгром «Ростову» Карпина
«Спартак» устроил удивительный разгром «Ростову» Карпина

Главные футбольные дерби России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android