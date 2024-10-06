В «Ростове» выступили с заявлением о ДТП с участием клубного автобуса

В «Ростове» выступили с заявлением по поводу ДТП с участием клубного автобуса, который возвращался после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3).

«Действительно один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАДе по пути в Ростов‑на‑Дону. Никто не пострадал, всё в порядке. Уже продолжили путь, — приводит заявление пресс-службы «Ростова» «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что при выезде из Москвы на МКАДе в автобус «Ростова» врезался другой автомобиль.

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков.

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