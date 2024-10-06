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«Ростов» повторил худшую безголевую серию при Валерии Карпине

«Ростов» повторил худшую безголевую серию при Валерии Карпине
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Футбольный клуб «Ростов» не смог забить в четвёртом матче подряд в играх Российской Премьер-Лиги. Напомним, в матче 11-го тура РПЛ сезона-2024/2025 московский «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

Как сообщает Opta Sports, этот результат является повторением их худшей серии при главном тренере Валерии Карпине с 2018 года. Тогда команда также не могла отличиться в четырёх матчах подряд.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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