Результаты матчей чемпионата Италии 5 октября

5 октября прошли матчи 7-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Чемпионат Италии. 5 октября. Результаты матчей

«Интер» — «Торино» — 3:2

«Аталанта» — «Дженоа» — 5:1

«Удинезе» — «Лечче» — 1:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 16 очков. На втором месте находится «Интер» (14). Замыкает тройку лидеров «Удинезе» (13).

Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер» (94). Второе место по итогам прошлого сезона занял «Милан» (75). На третьем месте финишировал «Ювентус» (71).

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