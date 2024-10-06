Дешам был удивлён попаданием Мбаппе в заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом» — L'Équipe

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был в недоумении после того, как нападающий Килиан Мбаппе вышел на поле в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0), сообщает AS со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, Дешам не вызвал Мбаппе в сборную Франции на октябрьские матчи Лиги наций, чтобы дать футболисту возможность восстановиться после травмы. Это решение было согласовано с Мбаппе. Однако, Дешам удивился появлению форварда в составе «Реала» в субботнем матче, поскольку если Мбаппе играет за клуб, то мог бы поехать и в национальную команду.

Сам Дешам ожидал, что восстановление Мбаппе займёт не меньше трёх недель.

Напомним, в конце сентября Мбаппе получил мышечную травму, из-за которой пропустил последние игры мадридского «Реала».

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