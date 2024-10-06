Владимир Габулов высказался о работе Марко Николича в ЦСКА

Бывший российский голкипер Владимир Габулов высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Николичу нужно дать время для достижения результатов с ЦСКА. Марко только начал работу в клубе. Но объективно это специалист высокого уровня. Более того, серб уже хорошо зарекомендовал себя в России, работая в «Локомотиве».

У него есть определённые тренерские идеи. Посмотрим, как они сработают с тем подбором игроков, который у него сейчас есть. Просто надо понимать, что армейские болельщики ждут от команды только побед. Потому что ЦСКА всегда должен быть только первым!» — приводит слова Габулова издание «РБ Спорт».

Напомним, о назначении Николича на пост главного тренера команды ЦСКА официально объявил 6 июня 2024 года. Ранее должность главного тренера армейцев занимал Владимир Федотов.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 17 очков по итогам 10 туров.

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