Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов высказался о работе Марко Николича в ЦСКА

Владимир Габулов высказался о работе Марко Николича в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский голкипер Владимир Габулов высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Николичу нужно дать время для достижения результатов с ЦСКА. Марко только начал работу в клубе. Но объективно это специалист высокого уровня. Более того, серб уже хорошо зарекомендовал себя в России, работая в «Локомотиве».

У него есть определённые тренерские идеи. Посмотрим, как они сработают с тем подбором игроков, который у него сейчас есть. Просто надо понимать, что армейские болельщики ждут от команды только побед. Потому что ЦСКА всегда должен быть только первым!» — приводит слова Габулова издание «РБ Спорт».

Напомним, о назначении Николича на пост главного тренера команды ЦСКА официально объявил 6 июня 2024 года. Ранее должность главного тренера армейцев занимал Владимир Федотов.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 17 очков по итогам 10 туров.

Материалы по теме
Волшебный день в РПЛ! Играют «Локо», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо»! LIVE
Live
Волшебный день в РПЛ! Играют «Локо», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо»! LIVE

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android