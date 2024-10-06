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Стали известны подробности травмы Дани Карвахаля, защитника «Реала» унесли с поля на носилках

Стали известны подробности травмы Карвахаля, игрока «Реала» унесли с поля на носилках
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о возможном характере травмы правого защитника своей команды Даниэля Карвахаля, которого унесли на носилках в компенсированное время игры 9-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«Это выглядит как серьёзная травма колена, и в раздевалке все расстроены и встревожены. Такие ситуации немало случаются из-за плотного графика, и на этот раз это произошло с очень важным для нас футболистом. Он является ключевым игроком благодаря своему опыту и серьёзности.

Я поговорил с ним, он расстроен, но здесь мало что можно сделать. Посмотрим, что скажут врачи, и будем думать о восстановлении. Врач сообщал, что ему нужно пройти обследование, так как колено травмировано», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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