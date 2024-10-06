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Тренер «Зенита» Семак сравнил Мантуана и Караваева

Тренер «Зенита» Семак сравнил Мантуана и Караваева
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил Густаво Мантуана и Вячеслава Караваева после матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Почему второй матч подряд правым защитником играет Густаво Мантуан? Будем смотреть. Сегодня у нас на этой позиции могут сыграть, вы правы, два игрока: это Слава Караваев и Густаво Мантуан, который является хоть и атакующим, но достаточно универсальным футболистом. Что касается предыдущего матча в Краснодаре, у Славы были определенные проблемы, он пропустил несколько занятий на неделе, предшествующей игре, и конечно мы его не поставили по этой причине. Что касается сегодняшнего матча, то мы понимали, что будет преимущество наше достаточно большое, нам нужно было много атаковать, а в этом отношении Густаво более атакующий игрок, более креативный в атаке. Слава более оборонительный. Поэтому выбор сделали в пользу Густаво», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 26 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном». Матч состоится 18 октября.

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