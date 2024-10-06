Йереми Пино обратился к Карвахалю, получившему серьёзную травму после стыка с ним

Вингер «Вильярреала» и сборной Испании Йереми Пино обратился к правому защитнику мадридского «Реала» Даниэлю Карвахалю после того, как футболиста «сливочных» унесли на носилках в компенсированное время очной игры 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 2:0.

«Много сил тебе, капитан!» — написал Пино на своей странице в соцсетях.

По сообщениям испанских СМИ, сразу после матча Пино отправился в раздевалку к Карвахалю. 21-летний испанский нападающий был разочарован и огорчён после разговора с защитником «Реала».

Напомним, в концовке матча Карвахаль после столкновения с Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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