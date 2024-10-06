Анчелотти рассказал о проблемах со здоровьем у Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о повреждении нападающего Винисиуса Жуниора. В матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0) Винисиус вышел на поле в стартовом составе и стал автором одного забитого мяча. Форварда заменил на 79-й минуте.

«У него были проблемы с шейным отделом позвоночника. Это больно, и в ближайшие несколько часов он пройдёт медицинское обследование», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гол и четыре результативные передачи.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 91 очко.

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