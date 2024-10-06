Артём Дзюба высказался о Фабио Капелло и Роберто Манчини

Нападающий Артём Дзюба, на данный момент выступающий за тольяттинский «Акрон», высказался о работе с итальянскими тренерами Фабио Капелло и Роберто Манчини.

«Капелло нормальный, а Манчини, конечно, сказочный… Капелло через раз узнавал!» — сказал Дзюба в шоу «Натальная карта».

Ранее Дзюба играл под руководством Фабио Капелло в сборной России, а также выступал в составе «Зенита», который тренировал другой итальянский тренер — Роберто Манчини.

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В пяти встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: