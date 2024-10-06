Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил, как «Зенит» взламывает команды, которые обороняются низким блоком

Сергей Семак объяснил, как «Зенит» взламывает команды, которые обороняются низким блоком
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его команда справляется с созданием моментов в матчах, где против санкт-петербуржцев обороняются низким блоком.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«У нас в последние годы неплохо получается [взламывать оборону]. Есть результат, есть большое количество забитых мячей. Если посмотреть статистику, как раз, наверное, 90% мячей мы забиваем в позиционных атаках, действуя против команд, которые обороняются очень низко. Здесь, конечно, важно начало матча, важен быстрый гол. Когда ты его забиваешь, командам необходимо думать и об атаке. Второй мяч — уже нужно раскрываться, тогда и интереснее становится игра для болельщиков, более интенсивной она становится, с большим количеством моментов.

А что касается такой игры, конечно, многие играют до ошибки. Забили, пропустили — и уже потом начинается другая игра, в зависимости от того, что кому нужно. Это футбол. Я думаю, в целом мы готовы, у нас есть варианты, как разнообразить нашу атакующую игру. Быстрые игроки есть, есть футболисты, которые могут побороться в штрафной площади. В зависимости от соперника будем варьировать. Конечно, надеялись, что сегодня будет более открытая игра, но она получилась достаточно закрытой», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Отметим, что «Зенит» в игре 11-го тура Российской Премьер-Лиги победил «Оренбург» (1:0). На данный момент подопечные Семака занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей.

Материалы по теме
Сергей Семак заявил о нерешённой проблеме «Зенита», которую он будет разбирать с игроками

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android