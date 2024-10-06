Сергей Семак объяснил, как «Зенит» взламывает команды, которые обороняются низким блоком

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его команда справляется с созданием моментов в матчах, где против санкт-петербуржцев обороняются низким блоком.

«У нас в последние годы неплохо получается [взламывать оборону]. Есть результат, есть большое количество забитых мячей. Если посмотреть статистику, как раз, наверное, 90% мячей мы забиваем в позиционных атаках, действуя против команд, которые обороняются очень низко. Здесь, конечно, важно начало матча, важен быстрый гол. Когда ты его забиваешь, командам необходимо думать и об атаке. Второй мяч — уже нужно раскрываться, тогда и интереснее становится игра для болельщиков, более интенсивной она становится, с большим количеством моментов.

А что касается такой игры, конечно, многие играют до ошибки. Забили, пропустили — и уже потом начинается другая игра, в зависимости от того, что кому нужно. Это футбол. Я думаю, в целом мы готовы, у нас есть варианты, как разнообразить нашу атакующую игру. Быстрые игроки есть, есть футболисты, которые могут побороться в штрафной площади. В зависимости от соперника будем варьировать. Конечно, надеялись, что сегодня будет более открытая игра, но она получилась достаточно закрытой», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Отметим, что «Зенит» в игре 11-го тура Российской Премьер-Лиги победил «Оренбург» (1:0). На данный момент подопечные Семака занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей.

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